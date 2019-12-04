亞洲股市：日股曾挫逾300點 韓澳股跟跌

美股連跌3日，其中道指收挫280點；亞洲主要股市早段受壓，日本日經225指數早段一度大挫302點或1.29%，至23,077點，最新仍挫257點或1%，報23,122點。

板塊方面，能源股跌1.5%，金融、原材料及資訊技術股全線跌1%。個股中，太陽誘電及迅銷同跌逾3%，日本製鋼所及日本精工均跌超過2%，日產汽車跌近1%。

南韓首爾綜合指數跌12點或0.6%，報2,071點。個股中，韓一現代水泥、韓泰鋼鐵及興亞海運跌逾2%至4%。

三星電子跌0.6%。據韓媒報道， 該公司計劃2020年生產3.11億部智能手機。

澳洲悉尼普通股指數跌101點或1.5%，報6,716點。板塊方面，金融、原材料及能源股跌逾1%。個股中，Galilee Energy及Afterpay跌逾3%至4%。

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