【專家點評】袁沛儀：油價看升　中線利好加元

加拿大銀行今晚將議息，近期公布的通脹數據靠穩，零售銷售亦然，市場料該行維持貨幣政策不變，加元有支持。另參考原油需求增長與供應增長差距，預示油價增長將在未來三季加快，料利好加元中線。美元兌加元下望50天線1.3210。

美國投資情緒偏高，對經濟前景樂觀，估計今晚公布的非製造業指數回升，支持美匯指數中性偏強，料上望98.9。避險情緒偏低，加上日股做好，利淡日圓，估計美元兌日圓上望110，美元兌瑞郎將重返近月高位1.0030，金價下望1,430美元。

距離英國大選尚有一周，按民調顯示保守黨議席過半數機會高，工黨議席則減少，料有助往後脫歐議案在議院通過，利好英鎊反覆走強，估計後市可上望1.3170。

新西蘭儲備銀行無意減息，全球乳製品貿易價格指數(GDT)上升，短線利好紐元，但小心基本面無明顯改善，料0.6680見重要阻力，中線重返0.6440。澳元在金屬價格回落下偏軟，下望0.6770。

交通銀行香港分行策略師 袁沛儀

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