香港11月PMI瀉至38.5　經濟低迷程度直逼沙士期間

經季節調整後，11月份日經香港採購經理指數(PMI)由10月的39.3跌至38.5，顯示私營經濟的景氣度下滑至2003年4月非典型肺炎疫情以來最差。10月和11月的平均PMI讀數為38.9，反映經濟正步入逾21年調查歷史以來的最差季度。

IHS Markit首席經濟師Bernard Aw稱，最新的採購經理指調查為香港描繪了一幀憂鬱畫像。11月份的PMI數據顯示，香港私營經濟陷入2003年非典危機以來的最嚴重衰退。綜合10月份與11月的平均PMI讀數來看，除非12月份出現重大復甦，否則第四季本地生產總值(GDP)將跌逾5%。

受訪業者表示，政治動盪對企業運作繼續造成干擾。11月份的業務活動量以歷來最大的跌幅收縮。Aw稱，業務活動量緊縮率刷新該項調查自1998年7月開展以來的高位，並適值新增的銷售訂單出現全球金融危機嚴峻時期以來的最大挫折。

第四季度中段，市場對港製商品與服務的整體需求進一步惡化。新增業務量以2008年11月以來的最大跌幅急降；受訪業者認為，示威活動持續與貿談僵局，都是銷情下滑的肇因。企業11月份從中國新接的訂單量已連續19個月減少，跌幅更攀至該項數據自2005年3月初次收集以來最高。由於銷情疲弱，企業積壓的工作量再度收縮，而且速度明顯，並轉而拖低11月份的就業數字，惟跌幅尚算輕微。

面對政治危機，加上環球貿易疲軟，因此企業依然看淡未來一年的商業前景，這從衡量經營情緒的產出預期指數仍處於歷來低位之一可以反映。Aw認為，商業信心仍舊徘徊在歷史低位，因此營商前景依然黯淡乃意料中事；而企業繼續以史無前例的幅度向採購活動和庫存開刀，則使其悲觀情緒更露端倪。

大多數受訪業者都預計，未來一年的業務活動量將會下降，並且認為政治示威是主要原因。企業11月份以破紀錄的緊縮率繼續縮減採購活動和投入庫存，進一步反映其悲觀情緒。儘管企業對投入品的需求減少，但供應商卻是3個月內首次延長付貨時間。調查資料透露，與示威相關的路障阻塞對運送工作造成延誤。

價格方面，由於員工成本出現3年多以來的首次下跌，因此拉低11月份的整體投入成本。此外，採購成本亦以2009年初以來最大跌幅下降。另一方面，企業於11月份已連續第5個月調低產出售價，情況與成本負擔減輕相符。

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