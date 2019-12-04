中美關係反覆　人民幣低見7.08　分析料見7.1

中美貿談再現阻滯，美國總統特朗普指在明年美國大選後才與中國達成貿易協議或更好。美國商務部長羅斯亦指，若未來兩周無發生變化，美方將在12月15日執行對中國加徵更多關稅的計劃。

上述言論累及人民幣周三(4日)續受壓，離岸人民幣(CNH)兌美元由7.0659，最新跌至7.0817；在岸人民幣(CNY)亦低見7.0757。

另中國外匯交易中心公布人民幣兌每美元中間價則降至7.0382，較上日下調159點子，跌幅創8月27日以來最大。

分析師對美國推遲12月中旬加徵中國關稅的希望仍未完全喪失。德國商業銀行資深經濟學家周浩及澳新銀行亞洲研究主管Khoon Goh均不約而同認為，美國加徵對華關稅的可能性不大。周認為，人民幣偏弱的走勢只是暫時，短期內或下試7.1水平。

瑞穗銀行首席亞洲外匯策略師張建泰表示，特朗普的言論令是否加徵12月關稅的不確定性上升，而加關稅的限期逼近，人民幣可能朝向7.1。

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