港股曾挫近400點 失守二萬六關 重磅藍籌受壓
2019年12月04日 09:21
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港股反覆下跌，恒生指數曾挫396點，低見25,995點。國企指數跌過百點，成交170億港元。
幾隻重磅藍籌拖低大市，友邦保險挫近2%；滙豐控股跌1.6%；騰訊及建設銀行跌1.2%。
阿里巴巴跌1%，於190元水平整固。
【09:21】恒指挫319點 滙豐挫逾1%
中美貿易談判再現變數，港股開市跟隨美股急挫319點，恒生指數報26,071點；國企指數低開101點，報10,254點。
金融股拖低大市：滙豐控股開市跌1.6%；友邦保險跌1.2%，合共拖低恒指76點。中國平安跌1%；中銀香港及恒生銀行跌1.9%及1.5%。
科網股續回吐，阿里巴巴跌1.3%報190港元；騰訊跌近1%；美團點評跌1.5%。
內房股受壓，華潤置地跌近3%；碧桂園跌2.9%；萬科跌1.5%；融創中國跌1%。
香港PMI跌至沙士水平，地產股被拋售，長實跌2.2%；新世界發展、信和置業、恒隆地產、新鴻基地產及領展跌1.2%至2.1%。
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