港股格局：林家亨料恒指或重返25000點

恒指周三早間下挫超過300點，低位跌穿26,000點大關。

國農證券董事總經理林家亨預期，港股短期仍會跟隨美股調整。他指機構投資者看淡美股前景，進行了48億美元(約374.4億港元)的股票資產看淡對沖，而道指周二跌穿了保力加通道底線，相信仍會繼續尋底，跌至27,000點水平才有機會喘定，但喘定後不一定反彈，還要視乎美國會否在月中決定加徵中國關稅，以及中國的回應和有否反制措施。

他料港股同樣不會這樣快反彈，短期有機會先試保力加通道底線25,960點附近支持。倘若中方大力反擊美國加徵關稅，恒指重返今年初25,000點水平也不出奇。

他指現時投資者宜避險，更分享其個人投資組合差不多95%都是現金和債券，只餘小部分資金短炒。他補充，投資者亦可以買熊證來短期對沖正股持倉。

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