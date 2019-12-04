財新中國11月服務業PMI升至53.5　中美衝突制約經濟

財新中國11月通用服務業採購經理指數(PMI)錄得53.5，高於10月2.4個百分點，見半年高位，顯示服務業經營活動加速擴張；預期為51.2。

此前公布的11月財新中國製造業PMI微升0.1個百分點至51.8，兩大行業PMI均有提高，受此帶動，11月財新中國綜合PMI錄得53.2，高於10月1.2個百分點，為2018年3月以來最高。

財新中國服務業PMI和綜合PMI走勢與統計局PMI一致。國家統計局公布的11月服務業商務活動指數錄得53.5，上升2.1個百分點；綜合PMI回升1.7個百分點至53.7。

11月服務業內外需求均有所好轉，新訂單指數從上月低點有所回升，新訂單總量顯著增長，新出口訂單指數也升至4個月高位。受訪服務業企業普遍反映，公司計劃擴張，有新項目出台，整體需求狀況有所改善。製造業新訂單指數則從10月高位小幅回落，但仍保持較高水平。綜合來看，11月綜合新訂單總量繼續擴張。兩大行業新出口訂單總量皆有所增長，拉動10月綜合新出口訂單總量小幅增長，增速與10月相同。

服務業就業指數在擴張區間小幅走弱，增速降至4個月最低，但在製造業就業指數躍升至擴張區間的帶動下，綜合就業指數也升入擴張區間，扭轉10月小幅收縮的狀態，11月服務業投入價格指數有所回落，但價格漲幅仍較顯著。製造業投入成本僅略有上升。兩大行業綜合，11月企業平均投入成本小幅上升。

在投入成本漲幅回落的同時，服務業收費價格指數在擴張區間內小幅上揚。但在市場競爭壓力下，製造業廠商出廠價格則小幅下降。兩者綜合，11月綜合定價連續3個月小幅上升。

服務業樂觀度顯著反彈，但仍處低位。受製造業樂觀度降至5個月最低的拖累，11月企業對未來12個月的生產經營前景信心度較10月出現微降，繼續處於歷史較低水平。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，11月中國經濟呈現出進一步回暖勢頭，內外需求皆有所好轉。但企業信心仍未見明顯改善，顯示中美衝突的高度不確定對企業預期的影響，這將制約經濟增長的修復。中美衝突是拖累2019年經濟增長的核心，也將是制約2020年中國經濟企穩回升的關鍵線索。

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