【即市分析】燃氣股穩中求勝
2019年12月04日 10:00
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東方產經專欄作者股博士：臨近年尾，資金轉趨保守都好正常，近期連巨無霸阿里巴巴(09988)撐起的科技股都開始腳仔軟，更莫論其他板塊。不過，周期股始終有一批支持者，適逢冬季來臨，中資燃氣股進入銷售旺季，板塊氣氛整裝待發，可以關注。(燃氣板塊追蹤：https://bit.ly/2tOU3gj )
從基本面出發，中俄東線天然氣管道已於周一(2日)開通，通氣後中國黑龍江、吉林、遼寧、北京及天津等地，均可以使用來自俄羅斯的清潔能源，將來更會輸送至長三角地區，是中國東北方向首條陸上天然氣跨境戰略通道，而未來之規模更可提高到對歐洲供氣水平，再考慮到中央一直致力推動潔淨能源，故消息刺激起資金對燃氣股的熱情，可謂合情合理。
事實上，燃氣項目大部分皆位於經濟發達城市，銷量較為穩定，較不受中美貿易戰影響外，對企業盈利預視性亦較高。再從時間及季節作考慮，目前開始步入初冬，北方冬季取暖日子已臨，市場預期需求增加下將有利企業下半年業績表現，故預早押注。
再者，燃氣股早前業績唔錯，大行睇法亦正面，應可支持股價再上，好似中國燃氣(00384)截至今年9月底止半年純利按年增16.1%至49.09億元。大行高盛於績後指，中燃純利較該行預期高出3%，主因城市燃氣管道網建設的接駁費用收入勝預期，且其正採取多項關鍵戰略措施，包括每年有10至20個潛在併購目標，以繼續推動強勁的銷量和收益增長，故將目標價調升至37元，維持「買入」評級。另一大行花旗則上調中燃目標價至38元，評級「買入」，若以兩間大行目標與中燃昨日(周二)收市價29.6元計，未來潛在升幅分別達25%及28%。
此外，中國大型天然氣分銷商新奧能源(02688)早前公布的中期業績亦好靚仔，期內純利按年增長88.7%至33.62億元人民幣，撇除部分一次性項目等後的核心盈利亦按年增長14.4%，在在反映行業營運環境不錯。
策略上，上述兩者皆為板塊中成交較旺個股，相信較受資金追捧。中燃股價自11月中在34元樓上調整至近期約28.7元水平後見承接，惟MACD熊叉未見大幅收窄，可先放入觀察名單，候走勢改善才再出擊。新奧股價則守穩中期升軌支持，近期在83至91元水平上落，走勢偏好，不妨在100日線附近約83.5元收集，目標價91元，止蝕位82元。
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