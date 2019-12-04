【即市分析】燃氣股穩中求勝

從基本面出發，中俄東線天然氣管道已於周一(2日)開通，通氣後中國黑龍江、吉林、遼寧、北京及天津等地，均可以使用來自俄羅斯的清潔能源，將來更會輸送至長三角地區，是中國東北方向首條陸上天然氣跨境戰略通道，而未來之規模更可提高到對歐洲供氣水平，再考慮到中央一直致力推動潔淨能源，故消息刺激起資金對燃氣股的熱情，可謂合情合理。

事實上，燃氣項目大部分皆位於經濟發達城市，銷量較為穩定，較不受中美貿易戰影響外，對企業盈利預視性亦較高。再從時間及季節作考慮，目前開始步入初冬，北方冬季取暖日子已臨，市場預期需求增加下將有利企業下半年業績表現，故預早押注。

策略上，上述兩者皆為板塊中成交較旺個股，相信較受資金追捧。中燃股價自11月中在34元樓上調整至近期約28.7元水平後見承接，惟MACD熊叉未見大幅收窄，可先放入觀察名單，候走勢改善才再出擊。新奧股價則守穩中期升軌支持，近期在83至91元水平上落，走勢偏好，不妨在100日線附近約83.5元收集，目標價91元，止蝕位82元。

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