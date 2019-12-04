港股格局：沈慶洪料26000點成短線支持位
2019年12月04日 10:14
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騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，美國總統特朗普指可能在明年11月美國大選後才與中國簽訂貿易協議，市場關注兩國貿易關係發展，加上美國有機會如期於本月15日向進口中國貨加徵關稅，市場投資情勢轉趨悲觀。
美股隔晚創近兩個月來最大單日跌幅，港股周三(4日)亦低開逾300點。他預期，恒指短線支持位在26,000點水平，若失守則要下試50月線約25,900點，反彈阻力則在26,700點至26,800點水平，料後市仍然會反覆偏軟，直到中美貿易關係明朗化。
小米集團(01810)雖然有回購消息支持，但股價仍然未見起色，其他新經濟股如美團點評(03690)及阿里巴巴(09988)亦由高位回吐。沈認為主要由於大市氣氛轉差，加上臨近年尾，資金亦會鎖定利潤，未必太進取追入相關股份，暫時睇上升空間未必太大，若大市跌穿兩萬六，板塊或有進一步調整壓力。
他又指，中美貿易關係出現變數，市場氣氛趨向審慎，資金流向黃金市場，近日金價走勢轉強，並已重上1,470美元水平，如果避險情緒進一步升溫，金價有機會再叩1,500美元關。若想跟隨金價走勢且風險不大，他建議可留意SPDR金ETF(02840)，進取的投資者則可考慮金礦股，如招金礦業(01818)及山東黃金(01787)，但他提醒投資者要留意中美貿易消息多變，或會影響金價及黃金相關股表現。
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