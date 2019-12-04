港股格局：沈慶洪料26000點成短線支持位

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，美國總統特朗普指可能在明年11月美國大選後才與中國簽訂貿易協議，市場關注兩國貿易關係發展，加上美國有機會如期於本月15日向進口中國貨加徵關稅，市場投資情勢轉趨悲觀。

美股隔晚創近兩個月來最大單日跌幅，港股周三(4日)亦低開逾300點。他預期，恒指短線支持位在26,000點水平，若失守則要下試50月線約25,900點，反彈阻力則在26,700點至26,800點水平，料後市仍然會反覆偏軟，直到中美貿易關係明朗化。

－－－－－－