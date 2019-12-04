林樵基料香港PMI仍會滑落

11月份日經香港採購經理指數(PMI)跌至38.5，經濟低迷程度直逼沙士期間。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基表示，PMI數據反映企業對未來經營情況的預估，在香港內部和外圍經濟影響下，預期企業營運困難持續，經濟活動收縮，其後情況改善程度還視乎香港社會和外圍情況會否回復穩定。

他料香港PMI未來幾個月仍會維持「3字頭」，有空間繼續下跌，但下跌幅度應不會很多，至明年第一季度依然困難。小部分零售企業或經營至聖誕和農曆新年後，若營運繼續困難和前景不佳，有機會選擇結業。

他預期香港第四季GDP(本地經濟增長)按年比較可能負增長2.5至3%，但當社會其後轉趨穩定，有信心可從低位回復，對明年下半年經濟表現仍樂觀。

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