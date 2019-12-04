【專家點評】陳樂怡：藍光嘉寶服務小注怡情
2019年12月04日 10:30
東網電視更多新聞短片
中美貿談前景仍然不明，與此同時美國將恢復對巴西及阿根廷進口的鋼鋁產品徵收關稅，貿易戰戰線延長，拖累港股氣氛。
據市場數據，內房11月銷售表現持續強勁，另外佛山市宣布樓市定向鬆綁， 在該市工作、具有本科及以上學歷或中級工及以上職業資格的人才，首套購房不受戶籍和個稅、社保繳存限制。市場憧憬內地將會逐步放寬房地產調控政策，加上內地貨幣政策亦有放寬的信號，行業有望迎來政策支持。建議關注中國海外(00688)及世茂房地產(00813)。
個股推介方面，藍光嘉寶服務(02606)為四川大型房企藍光發展旗下的物業管理公司，據中指院資料，以2018年底在管面積計算，為2019中國物業服務百強企業中名列四川省首位。除了獲藍光發展支持之外，第3方開發的管理面積亦維持較快增長，由2016年的540萬平方米增加至2018年3,380萬平方米，支持收入及盈利增長，集團2020財年預測市盈率為14倍，低於同業雅生活服務((03319)及碧桂園服務(06098)的20至32倍，可吼位跟進，目標價56元，止蝕價47元。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。