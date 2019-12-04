【專家點評】陳樂怡：藍光嘉寶服務小注怡情

中美貿談前景仍然不明，與此同時美國將恢復對巴西及阿根廷進口的鋼鋁產品徵收關稅，貿易戰戰線延長，拖累港股氣氛。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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