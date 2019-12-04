【大行報告】花旗調升合景泰富目標價

花旗表示，該公司計劃於2020及2021年新增9個商場項目，明年將有40%的經常性盈利增長，料約30億元人民幣，預期2020年分拆物管公司上市亦成為利好因素。

該行認為，集團2019年盈利強勁及股息收益率持續高企，預料表現可優於市場預期，估計其2020年股息收益率9.7%，派息率達40%，目標價由10.38港元上調至11.8元，重申評級「買入」。

合景泰富最新漲3%，至9.07元。

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