【大行報告】花旗調升合景泰富目標價
2019年12月04日 10:40
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花旗指出，與合景泰富(01813)主席會面後，對公司前景有更大的信心，因公司銷售及入帳方面的執行力強，而在銷售快速增長下，預期盈利增長加快，預料至2021年的年複合增長率逾25%，毛利率穩定在30%至35%。明年有30%銷售增長來自廣州/佛山、香港、上海/杭州項目。
花旗表示，該公司計劃於2020及2021年新增9個商場項目，明年將有40%的經常性盈利增長，料約30億元人民幣，預期2020年分拆物管公司上市亦成為利好因素。
該行認為，集團2019年盈利強勁及股息收益率持續高企，預料表現可優於市場預期，估計其2020年股息收益率9.7%，派息率達40%，目標價由10.38港元上調至11.8元，重申評級「買入」。
合景泰富最新漲3%，至9.07元。
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