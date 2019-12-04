南韓11月外匯儲備增至4074億美元　創新高

南韓央行公布，截至11月底的外匯儲備按月增加11.4億美元，達4,074.6億美元，再創歷史新高。

當中，有價證券按月增加27.1億美元，至3,756.1億美元；預存款則減少15.2億美元，至201.6億美元；國際貨幣基金組織(IMF)特別提款權(SDR)按月持平，為33.7億美元；IMF儲備頭寸減少5,000萬美元，至26.2億美元；黃金儲備持平，為47.9億美元。

央行分析認為，外匯資產投資運用收益的增加帶動該國11月外儲的增加。

另外，截至10月底，南韓外匯儲備規模為4,063億美元，在全球排名第九。中國以約3.1萬億美元穩居第一，日本及瑞士分別以約1.32萬億及8,460億美元分列第二及第三。

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