【即市分析】廣汽集團股價有勢起動…
2019年12月04日 11:15
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(Getty Images圖片)
東方產經專欄作者錢修：中美簽訂首階段貿易協議存變數，但無論事態如何發展，內地保經濟、促消費的主調不變。受惠發改委放寬部分主要城市的汽車限購政策，廣汽集團(02238)昨日(3日)突破過去半年的股價區間，大升近4%收市，投資者宜留意入市機會。
為穩定支撐龐大就業人口的汽車市場，內地早前放寬深圳及廣州的汽車牌照限制，料其他重點城市亦會陸續跟進，利好明年汽車銷量預期。
至於廣汽銷售數據方面，據早前公布10月份數字，單計10月份，售出達17.2萬部，按年減13.2%；而首10個月，售出達168萬部，按年僅減4.35%，反映銷售放緩速度可控。
大行瑞銀相信，廣汽可在汽車製造商中脫穎而出，明年收入增長能見度屬同業最佳，輕微上調明年盈利預測，於2019年至2021年每股盈利預測各為0.79、1.07及1.31元人民幣。基於明年預測市盈率8.5倍，維持「買入」評級，同時上調目標價至10元。
再睇走勢，廣汽過去半年的股價大致於7元至8.7元間上落，昨日現突破收報8.91元，雖然成交量不配合，惟目前技術指標向好，MACD現牛叉，14日RSI升抵65，料後市仍有力再上。料股價將沿9月初升軌緩緩向上，中線望10元，向下跌穿20日線8.4元止蝕。
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