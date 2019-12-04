港元拆息︰隔夜息再跌至1.19厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息再跌至1.19厘，呈三連跌；1星期亦微降至1.46厘；與樓按相關的1個月企2.44厘不變；3個月期變動不大，仍企2.35厘水平。

4/12/2019

隔夜 1.19893厘

1星期 1.46941厘

2星期 1.61161厘

1個月 2.44881厘

2個月 2.35161厘

3個月 2.35161厘

6個月 2.35018厘

12個月 2.38518厘

3/12/2019

隔夜 1.27488厘

1星期 1.48286厘

2星期 1.65732厘

1個月 2.44881厘

2個月 2.34982厘

3個月 2.35125厘

6個月 2.34589厘

12個月 2.38304厘

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