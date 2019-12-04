港元拆息︰隔夜息再跌至1.19厘
2019年12月04日 11:22
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息再跌至1.19厘，呈三連跌；1星期亦微降至1.46厘；與樓按相關的1個月企2.44厘不變；3個月期變動不大，仍企2.35厘水平。
4/12/2019
隔夜 1.19893厘
1星期 1.46941厘
2星期 1.61161厘
1個月 2.44881厘
2個月 2.35161厘
3個月 2.35161厘
6個月 2.35018厘
12個月 2.38518厘
3/12/2019
隔夜 1.27488厘
1星期 1.48286厘
2星期 1.65732厘
1個月 2.44881厘
2個月 2.34982厘
3個月 2.35125厘
6個月 2.34589厘
12個月 2.38304厘
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