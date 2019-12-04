【大行觀點】2020年精選股票有呢6隻港股…

全球經濟周期築底修復。2019年確實是「峰迴路轉」的一年，與2018年底時普遍的悲觀情緒相反。現在，我們的中國經濟周期領先指標正在見頂，並很可能在未來幾個月開始放緩。考慮到中國經濟周期指標的領先性，假設貿易談判能取得一定的進展，中國經濟的名義變量(如工業增加值和公司盈利增速等)應該會開始修復。

在中國經濟周期指標率先回升之後，歐美的經濟周期也正在築底。儘管如此，這些都是同步或滯後的經濟變化。2018年的拋售潮後，市場已經顯著反彈。因此，市場價格在2019年的漲勢很可能已經反映了這些滯後經濟變量現在的回暖，除非今後基本面的改善大幅超預期，從而進一步大幅推升股市。

但中國的超級豬周期使短期通脹前景惡化。豬瘟摧毀的中國生豬存欄量幾乎相當於整個歐盟的豬存欄。中國生豬存欄量的變化往往領先豬價上漲約6個月。因此，通脹壓力很可能持續飆升到春節過後，並在短期內限制貨幣政策的選擇。這種貨幣政策的困窘很可能會阻礙股市短期上行的動能和空間。

在未來的12個月內，滬綜指的交易區間底部很可能約為2,700點，而上證850天移動均線始終不能突破自2010年以來3,200點的頂部。即使指數的現價或可暫時突破該水平，這個長期移動平均線的潛在趨勢還是在下降的。

我們的股債收益率模型的交易區間實際預測分布是2,500至3,500點。除非引入外來因素，例如國外流動性的大量流入，否則中國股市將仍然是一場零和博弈。

儘管市場整體機會有限，「龍頭效應」仍將持續。過去10年，中美行業集中度都愈來愈高，行業龍頭在行業收入中所占的份額愈來愈大，並且產生更高的股本回報。尤其是在中國，大盤股的股本回報率高於資金成本，而中小盤股卻不然。鑑於行業內領先地位的變更性非常有限，後來居上的機會只有4%，股票的「龍頭效應」將持續存在。

強者恒強，贏者通吃。因此，儘管整體市場機會有限，滬深300、A50、上證50、離岸大盤中概股等最能反映「龍頭效應」的指數應仍能提供投資機會。

全球收益率下降表明，周期性股票、小盤股和新興市場長期跑輸的趨勢仍未結束，但有些交易員可能會嘗試從近期的超賣反彈中獲利。自2010年以來，中國的股本回報率一直在下降。與此同時，以美國的EBITDA/資本支出來衡量的全球投資回報亦然。對於未來的悲觀情緒導致全球儲蓄過剩，並壓抑回報率。

因此，具有獲得超額投資回報能力的公司應該享有溢價，如行業龍頭。周期性股票、小盤股和新興市場長期跑輸的趨勢與全球投資回報率下降密切相關。只要全球投資回報率繼續下降，這種長期趨勢就沒有結束。話雖如此，交易員近期可能會試圖交易全球央行重啟量化寬鬆而引發的、這些資產類別的超跌反彈。美股仍有新高，但長期趨勢重於短期波動。

交銀國際研究部

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