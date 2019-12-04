經濟寒冬：林宣武指香港營商環境不算低迷

11月份日經香港採購經理指數(PMI)跌至38.5，顯示私營經濟的景氣度下滑至2003年沙士以來最差。

不過，香港付貨人委員會主席林宣武認為上述數字未能反映真實情況。他表示，香港營商環境不算低迷，雖然中美貿易戰對外銷有影響，但整體而言出口至歐、美、東南亞等地的情況不算太差。

他指出，香港內部情況對零售商有影響，但主力做工廠區的食肆和零售店舖，在沒有衝突示威的街道地區，影響亦不太大。再者，今年冬天天氣較凍，市民要換裝；以至電子玩具、新iPhone銷售不差，都反映香港營商情況不如數據般嚴峻。

他指數據反映不到實際情況，主因是不少做美國生意的出口商，已把生產線或廠房搬到或正在搬至東盟、印度等地，做研發的則留在內地，這些是中港經濟數據沒有覆蓋的。

不過長遠而言，要留意過往主力中港的外商，若因貿易戰持續而選擇在東盟開設新據點，或逐步縮細在中港的業務，對香港的影響會逐步浮現。

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