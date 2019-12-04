【午市重點睇】人民幣弱企7.07水平 油價上揚
2019年12月04日 12:05
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●美匯指數企97.72，離岸人民幣(CNH)見7.0722，港匯處7.8288，日圓兌美元見108.57，歐元跌至1.1078，英鎊高見1.3003。金價升上1,479美元。布油高企61.33美元，紐油處56.54美元。道指期貨上升。
●恒指半日挫313點或1.19%，報26,077點。 https://bit.ly/2P5R1Nm
-新股專輯：景業名邦人人有份，定價3.16元。
●【即市分析】
-建行股價級級落點算好？ https://bit.ly/2YeyRgp
-燃氣股穩中求勝。 https://bit.ly/2OLBnYr
-廣汽集團股價有勢起動… https://bit.ly/2Pfso0C
●【港股格局】
-沈慶洪料26,000點成短線支持位。 https://bit.ly/387toge
-林家亨料恒指或重返25,000點。 https://bit.ly/2rabdpe
●【專家點評】
-袁沛儀：油價看升，中線利好加元。 https://bit.ly/34WWrkF
-陳樂怡：藍光嘉寶服務小注怡情。 https://bit.ly/2OJUEcS
●【名家貼士】陳健豪：貿談前景惡化，日圓勢呈強。 https://bit.ly/2P8NU7u
●香港11月PMI瀉至38.5，經濟低迷程度直逼沙士期間。 https://bit.ly/2Pb7ksk
-IHS Markit首席經濟師Bernard Aw稱，綜合10月份與11月的平均PMI讀數來看，除非12月份出現重大復甦，否則第四季本地生產總值(GDP)將跌逾5%。
-林樵基料香港PMI仍會滑落。
●A股快報：滬綜指半日跌9點或0.34%，報2,874點。 https://bit.ly/2DHmwYH
●財新中國11月服務業PMI升至53.5的半年高位，中美衝突制約經濟。 https://bit.ly/2RkXHKb
●中國計劃增加地方政府債券額度，拓邊境基建。
●亞洲股市：日股曾挫逾300點，韓澳股跟跌。
●澳洲第三季GDP按年增1.7%，符預期。
●南韓11月外匯儲備增至4074億美元，創新高。
●谷歌兩始創人辭任Alphabet管理層，留任董事。
●傳沙特阿美國際配售超額認購近3倍。
●【股民熱話】2019年是全球金融市場的大奇迹年？ https://bit.ly/364ikyx
●中美關係反覆，人民幣低見7.08，分析料見7.1。
-人民幣兌每美元中間價降至7.0382，較上日下調159點子，跌幅創8月27日以來最大。
-人行不開展逆回購操作，當日實現零投放零回籠。
-人民幣Shibor︰隔夜息續降至1.97厘。
●港元拆息︰隔夜息再跌至1.19厘。
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