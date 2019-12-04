【午市重點睇】人民幣弱企7.07水平 油價上揚

●美匯指數企97.72，離岸人民幣(CNH)見7.0722，港匯處7.8288，日圓兌美元見108.57，歐元跌至1.1078，英鎊高見1.3003。金價升上1,479美元。布油高企61.33美元，紐油處56.54美元。道指期貨上升。

-新股專輯：景業名邦人人有份，定價3.16元。

●【即市分析】

●【港股格局】

●【專家點評】

-IHS Markit首席經濟師Bernard Aw稱，綜合10月份與11月的平均PMI讀數來看，除非12月份出現重大復甦，否則第四季本地生產總值(GDP)將跌逾5%。

-林樵基料香港PMI仍會滑落。

●中國計劃增加地方政府債券額度，拓邊境基建。

●亞洲股市：日股曾挫逾300點，韓澳股跟跌。

●澳洲第三季GDP按年增1.7%，符預期。

●南韓11月外匯儲備增至4074億美元，創新高。

●谷歌兩始創人辭任Alphabet管理層，留任董事。

●傳沙特阿美國際配售超額認購近3倍。

●中美關係反覆，人民幣低見7.08，分析料見7.1。

-人民幣兌每美元中間價降至7.0382，較上日下調159點子，跌幅創8月27日以來最大。

-人行不開展逆回購操作，當日實現零投放零回籠。

-人民幣Shibor︰隔夜息續降至1.97厘。

●港元拆息︰隔夜息再跌至1.19厘。

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