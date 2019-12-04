港府：10月中以來批出1300宗按保申請　逾九成為首置

財經事務及庫務局局長劉怡翔以書面答覆立法會議員提問，指按揭保險計劃的最新修訂，旨在為具有還款能力、但缺乏足夠首期的首次置業或換樓人士，提供更適切的支援。由今年10月17日至11月22日，香港按證保險公司共批出約1,300宗申請，當中超過九成為首次置業人士。

他稱，雖然按保計劃的物業價格上限有所調整，借款人申請按保計劃時仍然需要符合特定的合資格準則，包括供款入息比率為50%，以及需要繳交額外的保險費用以緩解風險。按證保險公司對申請敍做超過八成按揭保險的借款人設有額外的合資格準則要求，包括申請人必須為首次置業及固定受薪人士。

另外，他提醒物業市場的波動受許多不同的因素所影響，按證保險公司會密切監察物業市場狀況，適時檢討計劃的成效。市民作出置業決定前，必須審慎分析，量力而為，並留意各種潛在風險。

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