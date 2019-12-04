【專家樓評】陳永傑：二手樓市交投復甦無期？

今年10月中的新一份「施政報告」，將1,000萬元以內的住屋按揭保險放寬，雖然有助近期二手樓市交投回升，但相信今年無法回到去年逾4.3萬宗二手成交的水平。

辣招當然對二手樓造成打擊，但社會事件及中美貿易糾紛也是阻力。自從2010年政府實施各種印花稅及收緊按揭的辣招，且不停加辣之後，本港二手樓市應聲下挫，由當年的12萬宗以上，大幅插水至去年僅餘4.3萬多宗，跌幅非常大。

儘管「施政報告」放寬1,000萬元以下住宅按保，曾刺激二手樓交投有所回升，但去到11月中，二手樓總成交量只得約3.6萬宗，距離去年全年逾4.3萬宗相差約7,000宗，要追平去年紀錄有一點難度。而困擾香港的社會事件和中美貿易糾紛，亦需要不少時間解決。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑

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