【專家點評】陳錦興：昆能價值浮現具值博率

本周中俄東線天然氣管道啟動供氣儀式，項目造價逾4,000億美元，俄羅斯將於未來30年間，向中國輸出超過1萬億立方米的天然氣。中俄東線天然氣管道起自東西伯利亞，由布拉戈維申斯克(Bashkortostan)進入黑龍江黑河。

根據合約，俄羅斯明年將向中國出口50億立方米天然氣，之後逐年增加，未來30年總供氣量超過1萬億立方米。項目可向外界展示，中國的天然氣將有更穩定的供應，亦可減少依賴進口美國天然氣。這個格局，有利內地天然氣公司的發展，售氣增長可保持每年15至20%的速度，昆能會是主要受惠者之一。

昆能是中石油天然氣業務的下游旗艦，業務包括管道燃氣、LNG及石油開採等。昆能中期收入增加約8%，盈利增長約2%，雖然增長動力不算強，但中俄管道項目開通，可刺激未來銷氣增長。現價計，市帳率只有1.1倍，較其他城市供氣商的估值有大折讓。昆能股價漸現抗跌力，短線反彈動力或將增強，具值博率，建議6.65元吸納，目標價7.5元，跌穿6.2元止蝕。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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