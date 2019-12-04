富蘭克林：明年環球股市料遜今年　續睇好美股

市場擔心美股位高勢危，但富蘭克林股票團隊美國機會基金基金經理Grant Bowers表示，預計2020年環球股市不會有今年般好，但美股前景仍看俏，消費者實力和企業盈利這兩大主要動力，將繼續推動美國經濟發展。

他指出，儘管貿易前景及明年美國總統選舉並不明朗，當前的經濟擴張周期將較許多投資者所預期的更長，而且美國的經濟增長達2%至3%，將繼續為整體股票市場帶來支持。

他預計美國聯儲局將於下年下半年減息一次，並看好一些有能力適應數碼新環境、善於創新、並能在日益波動的世界中持續取得穩定增長的高質素美國公司。對於長線投資者而言，科技和健康護理將繼續是焦點所在。

富蘭克林鄧普頓多元資產投資方案團隊基金經理周文輝指出，港股面對外憂患內患，預計香港第四季經濟數據差，公司已降低港股比重，如果中美貿易戰及社會事件解決，恒指有望大幅反彈。他又指，受內需提振，A股明年表現將優於港股。

他建議投資者按自己風險胃納分散投資，不宜放棄股票捕捉長線增長動力，建議買美國國庫債券及高投資級別債券。

富蘭克林鄧普頓新興市場股票團隊中國股票基金經理黎邁祺指出，如果中美貿易談判達到部分協議，內房及內地金融股票會受惠。內地科技發展加速，為市場持續帶來機會，5G更很可能是未來幾年的熱門話題。該行對以下的投資主題充滿信心，包括消費上升和高端化、科技大幅應用及「互聯網+」業務增長、製造業升級、以及政府改革和城市化等，將持續推動2020年的A股市場。

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