【專家樓評】陳坤興：樓價回落　供平過租重現

隨着整體經濟放緩，樓價自年中開始見頂回落。因應過去數月間樓價出現整固，而期間整體租金仍保持平穩，加上上月初，本地銀行跟隨美國減息，雖然減息幅度只是八分一厘，但樓價下跌再加銀行減息，令本地供樓開支與租金差距逐漸收窄，個別單位更重現「供平過租」的情況。

Q房網香港數據研究中心就最新供平過租的情況作統計，在網上選取50個同時放售及放租的二手單位作分析，以六成按揭，供款年期為30年計算，當中亦有接近半數，共22個放盤出現供平過租的現象。且銀碼愈細，愈大機會出現供平過租，其中樓價為800萬港元以下的放盤，更悉數出現有關情況。

供平過租的出現，確實會吸引部分準買家趁機入市，不過始終要量力而為。

Q房網香港董事總經理 陳坤興

－－－－－－