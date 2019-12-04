【大行報告】大摩上調華晨中國及吉汽純利預測

摩根士丹利發表報告，重申對明年內地汽車行業仍抱正面的看法，維持1%至2%的增長預測，估計將受惠於換車需求；又指今年第三季中資汽車股的盈利能力持續獲得改善。

華晨中國股價最新跌0.7%，至8.44元。吉汽則微升0.1%至14.92元。

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