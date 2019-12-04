【大行報告】大摩上調華晨中國及吉汽純利預測
2019年12月04日 13:07
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摩根士丹利發表報告，重申對明年內地汽車行業仍抱正面的看法，維持1%至2%的增長預測，估計將受惠於換車需求；又指今年第三季中資汽車股的盈利能力持續獲得改善。
該行指出，華晨中國(01114)旗下合營於上季銷售勝預期，決定上調其2019至2021年純利預測各11%、9%及8%，以反映寶馬合營的盈利能力將較預期理想，目標價調高至13港元，並為內地同業的首選股，評級維持「增持」。
至於吉利汽車(00175)銷售增長持續復甦，目標價上調12%至14元，同時上調其2019年至2021年純利預測各2%、7%及12%但預料明年競爭仍劇烈，評級維持「與大市同步」。
華晨中國股價最新跌0.7%，至8.44元。吉汽則微升0.1%至14.92元。
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