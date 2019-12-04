IMF籲港府推短期刺激措施　聯匯制度仍合適

國際貨幣基金組織(IMF)發表報告指出，香港經濟受外圍及本地不利因素打擊，於第三季步入技術性衰退，預期經濟將會緩步復甦，但步伐料緩慢，中期產出缺口為負值，短期及中期風險同時增加。香港可推出短期刺激措施，以確保經濟可持續增長及維持長遠競爭力，透過全面的政策方案應對潛在的結構性挑戰。此外，IMF認為香港的金融市場依然保持穩健，聯繫匯率制度仍然是最適合香港的安排。

IMF在報告內提供了一些政策建議，包括提供財政支持以維持宏觀經濟穩定、控制樓市風險、維持金融穩定及維持穩定的基石四個範疇。

建議當中提到，強逆周期財政支持有助香港經濟抵禦負面衝擊並保持長遠可持續性。短期以言，政府應大幅增加開支，以應對周期性經濟下滑，以及處理因房屋供應不足與收入不均情況顯著所帶來的結構性挑戰。中期方面，當局應考慮推出結構性措施，以確保財政可持續性及制度更公平。

樓市方面，IMF認為，當局控制樓市風險和提高置業負擔能力等的三管齊下方針仍然有效，應繼續維持。同時指出，增加房屋供應是解決結構性供求失衡的關鍵因素，當局應透過增加住宅用地分配以加快房屋供應；宏觀審慎監管政策應因應金融穩定風險隨時作出調整；印花稅有助遏抑過度需求以控制樓價升勢，從而控制家庭負債水平以及系統性風險；適用於首次置業人士的按揭保險計劃資格準則有所修訂。

－－－－－－