IMF指聯匯制度穩健　港府：密切留意最新經濟狀況

國際貨幣基金組織(IMF)代表團於10月23日至11月4日訪港，代表團讚揚香港金融體系及聯繫匯率制度，在經濟放緩的情況下仍保持堅韌穩健；並指香港多年來一直奉行的審慎宏觀經濟政策，建立了充裕的緩衝空間，應對周期性及結構性的挑戰。

財政司司長陳茂波歡迎IMF的肯定，且高興基金組織支持港府早前為應對經濟挑戰而制訂的紓困措施，並將會保持警惕及密切留意最新經濟狀況。如有需要將進一步推出更多紓困措施，且會加大力度，把握綠色金融、金融科技等所帶來的新機遇。

金管局總裁余偉文歡迎IMF對聯匯制度的堅定支持。面對全球及本地不明朗因素增加，聯匯制度繼續暢順運作，再次展現其抗震能力。該局有能力、資源及決心維護聯匯制度，並會繼續與公眾保持有效溝通，以維持國際及本地各界對香港的貨幣與金融制度的信心。

余重申，當局會繼續因應不斷轉變的市場形勢及金融穩定挑戰而提升及更新監管制度，特別是針對銀行業加快科技應用的趨勢。

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