【專家點評】鄭勤龍：港股短期難以樂觀

從卦象顯示，恒指走勢正處於《水澤節》變《水風井》之中。由於在易經中「水」性向下流，今「節」卦和「井」卦皆帶有水的元素，預示恒指短期內的走勢仍未能樂觀。

承接上週預示港股後市還須看中美貿易談判發展的《風澤中孚》卦，由於「中孚」卦的澤水只會如實地反映風勢而掀起波浪，因此中美雙方關係的風向對後市走勢甚為重要。

近日中美關係再生變數，有報道指，美國總統特朗普簽署《香港人權與民主法案》後，使中美第一階段貿易協議陷入停滯狀態，加上美國商務部長羅斯指，若果在12月15日或之前，雙方仍沒有甚麼進展，總統特朗普已表明將會再向中國商品提高關稅。

「節」卦的本意為澤水溢滿而流出之象，其實本欄早在11月初，當恒指向上突破了250天牛熊分界線，約27,800點水平時，已提醒投資者要小心港股將在月內趁好消息出貨，結果恒指有如滿瀉了的水般向下調整，至今已累跌約1,800點，正正符合了「節」卦的意象。

雖然「井」卦的水，不會像「節」卦般流出，但有一點卻須要注意，就是在向井打水時，雖然會造成井水短暫性的波動，但很快井水便會回覆平靜，井水的水位是不會因此而有所改變的，此象或反映恒指在短線內仍會繼續受壓，因此即使大市在短期內出現反彈，投資者還是不宜過分樂觀。

玄學金融家 鄭勤龍

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