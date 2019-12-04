全球經貿戰：日本國會批准與美達貿易協議　元旦生效

外國傳媒報道，日本國會批准了與美國的貿易協議，向美國牛肉和其他農產品開放日本市場，目前日本正努力避免美國總統特朗普向日本利潤豐厚的汽車出口徵收新關稅。

在周三(4日)獲得日本參議院批准後，上述協議掃清了最後障礙。美國一直促使該協議於明年1月1日前生效，這可能有助於特朗普在2020年連任競選時，從那些可能因協議而獲益的農業地區贏得選票。

日本首相安倍晉三的自民黨執政聯盟，在當地國會參眾兩院中都擁有多數席位，可以輕鬆讓協議獲得通過。不過，該協議仍遭反對派議員批評。他們表示，在沒有書面保證特朗普不會對該國汽車徵收25%關稅的情況下，執政聯盟就放棄了談判籌碼。

事實上，特朗普迫切希望與日本達成一項協議，以安撫美國農民。美國農業生產商也是特朗普政治基礎的核心之一，他們目前受惡劣天氣到大宗商品價格低廉等因素影響。

日本方面，汽車和汽車零組件出口每年規模達500億美元，是日本經濟的重要基石。安倍晉三表示，特朗普在9月於紐約與他會晤時保證，不會徵收新的關稅。根據當前協議，日本將降低或取消對美國牛肉、豬肉、小麥和葡萄酒徵收的關稅，同時維持對稻農的保護。美國將取消對日本某些工業零組件出口的關稅。另外，該協議禁止兩國對通過電子渠道分銷的產品徵收關稅，例如軟件和遊戲。

根據日本內閣官房計算，上述雙邊協議將使日本的實際國內生產總額(GDP)提高0.8%，但其計算是基於日本面向美國出口汽車的現行關稅將被取消。根據同一計算，日本國內農業生產將下降600億至1,100億日圓(約43億至78億港元)。

協議生效後，雙方將開始第二輪貿易談判的初步談判，日本表示，仍希望取消現有的汽車關稅。

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