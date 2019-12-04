股市新威脅！北韓準備「聖誕禮物」　特朗普轟「火箭人」

金融市場又有新威脅！美國財經媒體彭博報道，美國總統特朗普恢復對北韓領袖金正恩「火箭人」的綽號，以及針對北韓的軍事威脅，這是在平壤所謂年底最後期限前，雙方緊張局勢加劇的最新迹象。

北韓表示，若美國未能在年底前滿足北韓的核談判讓步要求，北韓將為美國準備一份「聖誕禮物」。幾個小時後，特朗普再次使用「火箭人」」來形容金正恩。金正恩最近多次警告，稱他可能會採取與美國關係的「新路徑」，同時恢復彈道飛彈發射。

特朗普周二(3日)在英國舉行的北約峰會上說：「他(金正恩)絕對喜歡發射火箭升空，不是嗎？這就是我為甚麼稱他為『火箭人』的原因。我們擁有有史以來最強大的軍事力量，而且我們是迄今為止世界上最強大的國家。希望我們不必使用它，但如果需要，我們將使用它。倘迫不得已，我們會做的。」

儘管恢復武器測試，金正恩仍未引爆核彈或發射能將其攜帶到美國的飛彈，同時繼續尋求與特朗普進行會談。在特朗普準備連任競選之際，北韓給出的最後期限，使特朗普最大的一項外交政策成就岌岌可危。

金正恩的任何政策改變，都可能會在北韓領導人一年一度的新年致辭中提出，他以前曾通過這場合來加劇或緩和緊張局勢。北韓勞動黨宣布，本月晚些時候在平壤召開會議，將「根據北韓革命發展和國內外形勢變化的需要，討論和決定關鍵問題」。

儘管特朗普與金正恩在過去兩年中，舉行了三場「面對面」會談，並互相讚美，但除做出「努力實現朝鮮半島完全無核化」這樣的模糊承諾外，其他一無所獲。北韓繼續擴大核武器計劃，該計劃被其認為是對美國威脅的至關重要威懾力量。

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