樓價UPDATES：觀望氣氛濃　業主減價誘成交

二手樓市觀望氣氛濃厚，有心出貨的業主叫價不再強硬，多個地區均錄減價成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西營盤瑧蓺極高層K室，實用面積227方呎，開放式間隔，減租4,000元至1.8萬元獲承租，減幅約18.2%，實用呎租79.3元。

●西灣河鯉景灣7座高層H室，實用面積739方呎，三房間隔，成交月租3.05萬元，實用呎租41.3元。

●小西灣藍灣半島7座高層F室，實用面積455方呎，兩房間隔，以800萬元成交，實用呎價17,582元。

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九龍區

●奧運站維港灣3座中低層G室，實用面積457方呎，兩房間隔，放盤約1個月，由1,030萬元，大減102萬，至928萬元成交，實用呎價20,306元。

●土瓜灣傲雲峰5座高層H室，實用面積479方呎，兩房間隔，放盤半年，減價35萬元或約4%，以855萬元沽出，實用呎價17,850元。

●長沙灣昇悅居6座高層A室，實用面積460方呎，兩房間隔，開價870萬元，降價52萬元，以818萬元成交，實用呎價17,783元。

●牛頭角得寶花園C座低層4室，實用面積253方呎，一房間隔，累減30萬元或約7%，以420萬元沽出，實用呎價16,601元。

●九龍灣德福花園P座頂層兩房戶，實用面積539方呎，成交價712萬元，實用呎價13,210元。

●大角咀形品‧星寓低層F室，實用面積330方呎，開放式間隔，以570萬元售出，實用呎價17,273元。

●奧運站海桃灣3座中層B室，兩房間隔，實用面積504方呎，減租3,000元，以月租2.3萬元租出，實用呎租45.6元。

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新界區

●青衣藍澄灣3座高層E室，實用面積690方呎，原則套三房間隔，現改為套兩房設計，單位早於去年8月放盤，叫價970萬元，最終累減至890萬元易手，實用呎價12,899元。

●西貢匡湖居單號洋房，實用面積1,945方呎，四房雙套房間隔，另設2,225方呎大花園，連同26方呎船位及雙車位，以4,000萬元成交，實用呎價20,566元。

●粉嶺景盛苑D座中層5室，實用面積546方呎，兩房間隔，未補價第二市場成交價400萬元，實用呎價7,326元。

●馬鞍山聽濤雅苑9座中層E室，實用面積745方呎，三房連套房間隔，以955萬元易手，實用呎價12,819元。

●火炭晉名峰E座高層B室，實用面積1,102方呎，四房連套房間隔，以1,760萬元易手，實用呎價15,971元。

●上水歐意花園雙號獨立屋，實用面積1,466方呎，三房連套房間隔，以月租3.5萬元獲承租，實用呎租23.9元。

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