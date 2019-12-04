全球經貿戰：預防科技戰　中國企業囤積晶片

美國財經媒體彭博報道，中國正囤積美國電腦晶片，表明當地的科技公司正為惡化的貿易關係做準備，因這種情況可能導致難以採用美國的技術及產品。

對最新官方數據分析顯示，過去3年，中國對美國半導體、積體電路及其製造設備的進口強勁增長。儘管自2018年以來由於貿易戰，對美國的總體採購量急劇下降，中國對晶片相關產品的需求並未隨之減少。

中國在今年8月從美國進口的晶片和相關機械進口額，接近17億美元，這是至少自2017年初以來的最高水平，10月再次接近這水平。

事實上，由於中美貿易戰有機會演變為更廣泛針對科技業的打擊，中國一些需要採購高科技元件的企業，已真實感受到風險。雖然中國已投資數十億美元發展半導體產業，但在高性能微處理器和圖形晶片等關鍵領域仍處於落後。

考慮到突如其來的禁令不知何時出現，故帶來了更高的囤貨需求，例如華為和Oppo之類的內地智能手機品牌，以及雲端計算的廣泛採用，也帶來大量進口需求。杭州海康威視是另一家在「黑名單」的企業，公司在10月時表示，已庫存足夠的關鍵零件，以保持一段時間的正常經營。

－－－－－－