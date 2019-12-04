【即市分析】滙豐控股仍可持貨收息嗎？
2019年12月04日 15:15
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東方產經專欄作者HS哥：受累中美貿易戰前景轉趨悲觀，加上中國經濟增長持續放緩，以及香港經濟轉差，港府預告將會出現15年以來首次財赤，金融股前景實難看好。近期滙豐控股(00005)股價愈跌愈有，吼位做淡未為晚也。
今年以來，環球央行維持低息環境(美國今年已減息3次)，滙控淨利息收入料受影響；而中港經濟以至亞太區經濟都唔太樂觀，對其企業融資及非利息收入亦有負面影響。
走勢上，滙控股價即市跟隨大市下跌1.4%報57.1元，已失守全部平均線及近期低位57.5元支持，未來將下試55元。若未持貨，想買貨收息，建議另作他選，因現估值存下調風險，估底實在言之尚早，隨時收息唔夠蝕價。
看淡滙豐股價短線表現，可選擇滙豐瑞通沽(22469)，2020年3月到期，行使價55元，實際槓桿約10倍，溢價約7%。
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