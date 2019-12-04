【即市分析】滙豐控股仍可持貨收息嗎？

今年以來，環球央行維持低息環境(美國今年已減息3次)，滙控淨利息收入料受影響；而中港經濟以至亞太區經濟都唔太樂觀，對其企業融資及非利息收入亦有負面影響。

走勢上，滙控股價即市跟隨大市下跌1.4%報57.1元，已失守全部平均線及近期低位57.5元支持，未來將下試55元。若未持貨，想買貨收息，建議另作他選，因現估值存下調風險，估底實在言之尚早，隨時收息唔夠蝕價。

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