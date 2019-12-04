證監會寬免下年度經紀牌照費　業界慨嘆：「好過冇」

證券及期貨事務監察委員會周三(4日)公布，寬免2020-21年度的牌照年費。

鑑於當前充滿挑戰的市場環境，證監會冀該決定能為證券及期貨業減輕監管成本壓力。繼證監會於今年較早時宣布的50%寬免後，是次寬免將令該會在下個財政年度額外少收約1.175億港元。

證監會行政總裁歐達禮表示，希望這項善意的舉措可在某程度上為超過47,000名持牌人及註冊人，尤其是規模較小的公司，在當前經濟下行的環境下減輕財政負擔。

受本港局勢動盪影響，今年港股成交額顯著下跌，中小型券商面對很大的經營困難。證券業協會主席徐聯安表示，今年第二及三季港股成交額下跌19%，直言今次是繼2008年金融海嘯以來，券商最大的風浪。

證券及期貨專業總會會長王國安直言：「豁免牌費可以慳到幾多？叫做好過冇，但主要幫助不大。問題係依家成交少，券商根本好少收入。現時中小型券商經環境好惡劣，證券行的牌價平到死，好多根本賣不出，預計年底前好多券商會交還牌照畀證監會。」

他續稱，近年監管機構頻頻「DQ」將公司停牌及除牌，又不設「逃生門」，很多散戶「中招」被綁。萬一股份被停牌，券商追不到客戶孖展，會影響券商調動資金。除藍籌外，散戶對投資其他股票都沒信心，加上香港經濟面對內憂外患，影響投資氣氛及意欲。

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