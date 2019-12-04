大埔龍成堡拍賣7分鐘承價60口　以1155萬沽

低價推出拍賣的另類物業受市場追捧。忠誠拍賣今日(4日)舉行拍賣會，其中大埔龍成堡一個雙號洋房2樓複式戶連天台戶，屬法院令單位，不提供樓契，連車位開價860萬元，物業實用面積1,267方呎，另連平台及天台分別為266與470方呎，以開價計，實用呎價僅6,788元。

該物業吸引數組買家競投，競投僅2分鐘已獲在場人士瘋狂承價30口至1,005萬元，及後其他競投人士放棄競投，隨後主要由兩組買家競爭，最終再承價多30口，以1,155萬元拍出，成交呎價9,116元，拍賣全程7分鐘，承價合共60口，為近月少見的激烈情況。

該行拍賣部總經理鄭世傑表示，由於該物業未有提供樓契，及屬法院令物業，新買家需要Full Pay支付全數樓價，故成交價也屬合理價。他又指出，該物業今日吸引約6至7組準買家到場，而拍賣過程也算是近期最激烈的一次，承價次數約60口，料新買家為用家。

此外，深水埗鴨寮街235及237號祥安樓地下一個舖，建築面積300方呎，開價390萬元，以440萬元拍出。

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