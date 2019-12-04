【市後重點睇】人民幣偏軟 道期跌81點
2019年12月04日 16:12
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美匯指數報97.75，離岸人民幣(CNH)偏軟，進一步跌至7.0817，港匯處7.8285，日圓兌美元升越108.5關，歐元及英鎊偏軟，分別報1.1077及1.2994。金價續升，高見1,484美元。布油處61.23美元，紐油處56.47美元。道指期貨倒跌81點。
●市後關注點
-17:30 歐元區11月服務業採購經理指數(PMI)終值；英國11月服務業PMI終值
-21:15 美國11月ADP私人職位
-23:00 美國11月ISM非製造業指數；加拿大央行議息
●恒生指數全日收報26,062點，跌328點或1.25%。阿里巴巴跌穿190元，收報189元，跌1.87%，連跌四日。https://bit.ly/2P5R1Nm
●A股快報：滬綜指跌0.2%，黃金股炒上。 https://bit.ly/2DHmwYH
●亞洲股市：日股收挫244點，澳股跌逾1%。
●【股匯攻略】張曦嵐：美股下跌空間仍大。https://bit.ly/2sGyxLL
●【即市分析】滙豐控股仍可持貨收息嗎？https://bit.ly/2YbA4VY
●【大行報告】瑞銀指行業門檻高，看好雅生活服務。https://bit.ly/2RiLupe
●【專家點評】陳錦興：昆能價值浮現具值博率。https://bit.ly/37Y2V4B
●【專家樓評】
-陳永傑：二手樓市交投復甦無期？https://bit.ly/37WTHW6
-陳坤興：樓價回落，供平過租重現。https://bit.ly/385aNBp
●全球經貿戰：
-預防科技戰，中國企業囤積晶片。
-日本國會批准與美達貿易協議，元旦生效。
●富蘭克林：明年環球股市料遜今年，續睇好美股。
●中國版Switch下周二開賣，騰訊提供網絡連接。
●證監會寬免下年度經紀牌照費，料額外少收約1.175億元，業界慨嘆：「好過冇」。
●IMF籲港府推短期刺激措施，聯匯制度仍合適。https://bit.ly/2LmmIRk
●港府：10月中以來按保放寬後批出1300宗按保申請，逾九成為首置。
●大埔龍成堡拍賣7分鐘承價60口，以1155萬沽。
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