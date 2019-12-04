【市後重點睇】人民幣偏軟　道期跌81點

美匯指數報97.75，離岸人民幣(CNH)偏軟，進一步跌至7.0817，港匯處7.8285，日圓兌美元升越108.5關，歐元及英鎊偏軟，分別報1.1077及1.2994。金價續升，高見1,484美元。布油處61.23美元，紐油處56.47美元。道指期貨倒跌81點。

●市後關注點

-17:30 歐元區11月服務業採購經理指數(PMI)終值；英國11月服務業PMI終值

-21:15 美國11月ADP私人職位

-23:00 美國11月ISM非製造業指數；加拿大央行議息

●亞洲股市：日股收挫244點，澳股跌逾1%。

●【專家樓評】

●全球經貿戰：

-預防科技戰，中國企業囤積晶片。

-日本國會批准與美達貿易協議，元旦生效。

●富蘭克林：明年環球股市料遜今年，續睇好美股。

●中國版Switch下周二開賣，騰訊提供網絡連接。

●證監會寬免下年度經紀牌照費，料額外少收約1.175億元，業界慨嘆：「好過冇」。

●港府：10月中以來按保放寬後批出1300宗按保申請，逾九成為首置。

●大埔龍成堡拍賣7分鐘承價60口，以1155萬沽。

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