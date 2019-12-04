全球大戶調查！83%警告5年內爆全球金融危機

法國金融公司Natixis Investment Managers發表報告，該公司訪問了全球500間機構投資者，包括企業退休基金、公共或政府退休基金、保險公司、主權資產基金等，有回應的受訪機構管理總資產達15萬億美元(約117萬億港元)，當中83%估計，未來5年會出現全球金融危機。其中，90%機構投資者關注公共債務創新高，將影響他們在2020年的投資策略。

這些機構投資者指，未來12個月要留意的趨勢，包括市場波動、回報率降至歷史新低的情況持續、外國對選舉的干預等，當中亞洲區更首要留意信貸緊縮問題。

由於市場前景暗淡，75%機構投資者偏好主動型投資管理。71%有回應的受訪機構(當中六成來自亞洲)認為，散戶投資者不理解被動型投資的風險，高估了其安全性。

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