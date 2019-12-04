【深度解構】美10大貿易夥伴9個被挑機 餘下那個下場...

美國總統特朗普於2016年競選美國總統時，承諾讓「美國優先、美國再次強大」，誓言要重塑全球貿易、減少美國貿赤。結果在2017年先推行大規模減稅措施，「先安內」後，2018年3月就「後攘外」，以鋼鋁關稅行頭，向全球挑起貿易戰。如今，美國與2018年9大貿易夥伴的關係皆陷入不確定性，唯一一個在10大貿易夥伴中「免疫」的是南韓，惟經濟狀況更差！

截至2018年底，美國10大貿易夥伴依次序為中國、加拿大、墨西哥、日本、德國、南韓、英國、法國、印度，以及意大利。以下是各國「戰況」：

【中國】

雙方正式開戰可說是2018年7月6日，美國正式開徵對華關稅，在過去17個月至今，沒有「休戰」迹象。特朗普周二(3日)更表示，貿易協議沒有「限期」，或許等到美國2020年11月總統大選結束後更好。

2018年中國是美國最大貿易夥伴，雙邊貿易佔美國商品貿易約15.7%，惟之後降至第3名，落後墨西哥與加拿大，截至2019年9月，佔整體貿易13.5%。

【墨西哥與加拿大】

特朗普2018年與墨西哥和加拿大傾妥新版「北美自由貿易協定」(NAFTA)，稱為「美墨加協定(USMCA)，特朗普政府原預計今年9月獲美國國會通過，但一拖再拖，協定至今尚未開始。問題癥結是民主黨國會議員希望新版協定能提供更多勞工保障，並做出修改，以便降低藥品價格。

由於爭拗持續，使每年貿易額達1.2萬億美元的3國自由貿易陷不確定狀態。

【歐盟(包括法國、德國、英國、意大利)】

特朗普曾揚言，將對歐盟進口汽車徵收25%關稅，雖然他在11月期限前，未能對是否徵稅做決定，但也沒有因為談判毫無進展而取消威脅。

另外，美國貿易代表署表示，在世界貿易組織(WTO)判定歐盟不當補貼飛機製造商空中巴士(Airbus)，持續傷害美國相關產業後，美國將進行檢討，考慮對更多歐盟產品調高關稅，但至今未提供具體資料。

不過，該署周一(2日)針對法國徵收數碼服務稅，威脅對價值24億美元的法國貨品徵收最高達100%的報復關稅，包括乳酪、手提包和香檳等。

歐盟是美國2018年最大的出口市場，購買價值3,190億美元的美國商品與2,560億美元的美國服務。成員國德國、法國、英國，以及意大利，是美國10大貿易夥伴國。

【日本】

特朗普與日本首相安倍晉三9月簽署局部貿易協議，讓價值約70億美元的美國農產品進一步打入日本市場，包括牛與豬，以換取美國降低對部分日本工業產品的關稅，相關協議周三(4日)獲日本國會通過，預計2020年1月1日起生效。不過，協議不包括汽車。

安倍曾表示，已獲特朗普保證，美日明年重啟談判時，日本不會面臨汽車關稅，但特朗普沒有表態。

【印度】

美國今年7月，撤銷印度在普遍性優惠關稅制度中享有的貿易優惠待遇，影響價值約56億美元的印度商品。

雙方正持續展開談判，但目前尚未達成臨時協議。

【南韓】

南韓是今年唯一一個未受特朗普「挑機」的國家，因雙方在去年已達成經修訂後的美韓自由貿易協定。這項協定允許美國對韓製貨櫃車徵收25%關稅的措施延長20年，而非在2021年逐步取消，並同意減少南韓對美國進口車設置的監管壁壘。

不過，縱使南韓2019年能避過貿易衝突，不代表經濟可以逆向突圍！舉例來說，南韓11月出口按年下降14.3%，至441億美元，差過市場預期下跌9.7%，更為連續12個月下跌。

事實上，在中美貿易戰下，屬出口依賴型經濟的南韓受到嚴重打擊。經合組織(OECD)於11月下旬，將南韓今年的經濟增長預測從今年9月發表的2.1%，下降至2%，為一年內第四次調低增長預測，顯示當地經濟每況愈下，並且比預期中惡劣。

南韓央行周二(12月3日)公布的數據顯示，經季節調整後，今年第3季實際國內生產總值(GDP)終值確認按季增速放緩至0.4%，按年則確認維持增長2%。

【目前最矚目「時限」：12月15日】

目前特朗普與全球重要貿易夥伴也有「牙齒印」，短期最矚目的日子是12月15日，因當日是向中國總值約1,600億美元貨品加徵關稅的日子，市場正密切注視！

華爾街老手、瑞銀場內交易主管Art Cashin認為，中美無法達成協議不會對市場造成大幅波動，但如果在12月15日加徵關稅，就是另一回事，恐怕會引起新一輪拋售。他警告，特朗普或會同時調高其他關稅，稅率或許達50%，投資者最好戴定頭盔。

Wedbush分析師Daniel Ives表示，對美國科技大廠來說，是一個不祥的期限。

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