貿戰影響有限？去年全球流入中國外資續增3.7%

外媒報道，雖然貿易緊張局勢升級，但去年中國吸引的外商直接投資(FDI)升至1,390億美元，與全球FDI較2017年下降13%的趨勢形成鮮明對比。

聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會周三(4日)公布，儘管去年全球FDI降至1.3萬億美元，但流入中國的FDI增加了3.7%。報告亦顯示，亞太地區首次成為全球最大的FDI目的地和來源地，反映即使中國與美國發生貿易戰，但中國仍然是全球最大FDI流入國，為連續第3年成為全球頭號FDI接收國。

不過，報告也警告，外資流入中國已出現放緩端倪，主因是企業需要時間在中國以外地區建立多元化產能，以應對貿易緊張局勢，故貿易戰持續時間愈長，FDI減慢流入中國的可能性就愈高。

報告又指，亞太地區的投資前景仍舊與持續存在的全球政治和經濟動盪風險相連，如果與國際貿易有關的不確定性繼續存在，加上企業鞏固其在價值鏈中的地位，那麼2020年投資流動預計將下降。

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