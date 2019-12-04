世事被他看透了！特朗普故意激化貿戰是因為...

外國傳媒報道，有「新債王」之稱的DoubleLine資本舵手岡拉克(Jeffrey Gundlach)懷疑，貿易戰很可能是美國總統特朗普的「選舉計劃」，要藉關稅削弱美國經濟，繼而逼聯儲局減息，加上被視為「減稅2.0」的新減稅政策將在明年宣布，美國經濟繁榮將因此維持到2020年，並成為特朗普連任的一大因素。

他指出，若美國經濟維持穩定，特朗普將能於2020年成功連任，但如果經濟衰退，他就難以勝出。因此，他懷疑中美貿易戰可能是特朗普競逐連任的計劃之一，務求聯儲局再減息。

除了逼減息，特朗普曾透露，明年會公布針對中產的大規模減稅計劃，務求於短期內提升消費者支出。

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