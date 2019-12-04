全球經貿戰：人民幣恐被沽空　每百港元或見93水平

美國總統特朗普稱，對中美達成協議不設最後期限，可能延至2020年11月總統大選後，打擊市場樂觀預期，拖累人民幣旋即轉弱。在岸人民幣周三(4日)收市跌228點子，至7.0699兌每美元；離岸人民幣於亞洲時段則收跌279點子，報7.0743，每百港元可兌90.6元人民幣。

值得留意的是，周三官方開出的人民幣中間價大跌159點子，至7.0382。彭博引述瑞穗銀行首席亞洲外匯策略師張建泰指，目前人民幣匯價仍處央行的舒適區域，中間價偏弱或意味允許人民幣更多波動，以擺出一個不急於談判，以及不擔心貿易戰觸發人民幣貶值影響的姿態。

法興銀行新興市場經濟學家Jason Daw認為，市場對中美達成第一階段協議的疑慮正在上升，離岸人民幣匯價或繼續調整，並傾向沽空離岸人民幣，目標價為7.25兌每美元(每百港元兌大約93元人民幣水平)，技術阻力位在7.14。他表示，相信匯率波動保持低企是危險的，預計全球經濟會持續下行，美國將於明年陷入衰退，而風險資產將會受壓，令匯率波動增加。

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