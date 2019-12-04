跌市尋「抵」：大埔翠屏花園430萬元入場

近年樓價累積相當升幅，上車門檻愈來愈高，隨着平價盤被消化，主打細戶的大埔翠屏花園現時已經沒有「四球」以下放盤。不過，有該盤業主見市況轉靜，將放盤減價10萬元，以約430萬元放售，為屋苑入場單位。

上述屋苑屬大埔市中心一帶最熱門的細價盤之一，共提供700多個住宅單位。當中以實用面積262至269方呎的一房戶最多，另設面積274方呎兩房單位。

翠屏花園樓齡約33年，約十年前完成翻新工程，該盤位置鄰近大埔超級城購物商場，周邊食肆林立，可滿足住客日常生活所需。而附近設有巴士總站，也有接駁車連接港鐵大埔墟站，住客亦可步行至太和站，交通便利。

金浚地產鄧柱烽表示，翠屏花園在9月份仍錄得400萬元以下買賣個案，屋苑業主雖有少許議價空間，但取態已較之前樂觀。現時市場有約10個買賣放盤，上述叫價最低單位為A座中層戶，實用面積262方呎，意向呎價16,412元。

以該放盤計算，可承做九成按揭，首期一成約43萬元，最高貸款額387萬元，首置買家需支付約12萬元從價印花稅。以現時普遍供樓息率約2.5厘，還款期25年計算，每月供款約18,186元，當中已包括保費。

由於盤源較少，故屋苑交投並不活躍。美聯楊浩然指出，該物業本月暫未錄得成交，11月全月則錄3宗，對上買賣個案為C座低層6室，實用面積275方呎，成交價415萬元，呎價15,091元。

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