瑞銀資產管理：特朗普不會待大選後才簽協議

中美貿易談判進程未明，瑞銀資產管理宏觀資產配置策略主管Evan Brown認為，若雙方仍未完結首階段談判，將兩敗俱傷。由於美國總統特朗普仍面對連任壓力，認為其不會留待明年美國大選後才簽署首階段協議。

他解釋，貿易戰打擊美國製造業，加上減稅帶來的正面影響開始消退，人民消費是現時惟一支持美國經濟的動力，若向中國商品再加徵稅，必然遭中方「報復」，這將會令美國情況雪上加霜。

他續指，中國亦備受貿易戰所困擾，而中國經濟面臨大幅放緩，需要首階段協議提振經濟。年底前簽署首階段協議，對特朗普而言有政治層面利益，至於第二階段談判難以達成。

Evan Brown預期，明年上半年環球經濟將出現復甦，並帶動新興市場及歐洲與日本等非美國市場的股市表現造好。

美股方面，他認為，現時估值已偏貴，加上明年總統大選及貿易戰等因素，波動會較大，預期有單位數的回報。

他看好明年中國A股及H股，其中A股較看好科技及消費板塊，但看淡金融板塊。

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