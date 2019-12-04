中美貿談時好時壞 人民幣急跌後又速彈

外媒引述消息稱，中美仍致力於推進第一階段貿易協議，帶動人民幣急速反彈。離岸人民幣最新報7.0543兌每美元，相較周三(4日)在岸人民幣收市價，上升逾150點子，每百港元可兌90.4元人民幣。

對於美國特朗普稱對中美達成協議不設最後期限，有中資大行交易員指，特朗普言論只是一種表態，對市場的負面影響較為有限，而且美國選舉臨近，貿易談判結果將更加難測，任何結果皆有可能。

不過，有外資分析員指出，市場對中美達成貿易協議的擔憂明顯加劇，若12月15日美國再對中國加徵關稅，人民幣或失守7.1關口。

彭博引述瑞穗銀行首席亞洲外匯策略師張建泰指，目前人民幣匯價仍處央行的舒適區域，中間價偏弱或意味允許人民幣更多波動，以擺出一個不急於談判，以及不擔心貿易戰觸發人民幣貶值影響的姿態。

法興銀行新興市場經濟學家Jason Daw認為，市場對中美達成第一階段協議的疑慮正在上升，離岸人民幣匯價或繼續調整，並傾向沽空離岸人民幣，目標價為7.25兌每美元(每百港元兌大約93元人民幣水平)，技術阻力位在7.14。他表示，相信匯率波動保持低企是危險的，預計全球經濟會持續下行，美國將於明年陷入衰退，而風險資產將會受壓，令匯率波動增加。

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