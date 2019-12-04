【全球經濟寒冬】百業之母、消費之首擬狂炒近16萬人

在貿易戰肆虐下，全球陷入經濟寒冬絕非開玩笑，2020年恐更難捱！原因在於被視為「消費前瞻指標」的汽車企業，以及有「百業之母」的銀行業瘋狂炒人，預示着其他行業勢劫數難逃。

【「消費之首」全球狂炒逾8萬人】

由於汽車涉及金額較大，一向被視為是「消費前瞻指標」，例如汽車佔中國內地整體消費近一成，而消費更佔美國經濟增長比重達七成，當中汽車表現舉足輕重，故全球汽車企業偏向裁員，反映着經濟暫未見曙光。值得留意的是，如果汽車行業是一個國家，將是全球第6大經濟體。

目前外媒報道，有統計顯示，全球汽車企業在未來幾年將裁減逾8萬個職位，主要集中在德國、美國，以及英國。

據市場調研機構IHS Markit數據，今年全球汽車行業總計將生產8,880萬輛客用汽車和輕型貨車，按年下滑近6%。過去一周，兩家德國車廠戴姆勒和奧迪宣布了近2萬人的裁員計劃。

除了歐美以外，亞洲車企亦相繼進行裁員。中國汽車業的僱員人數為全球最多，惟面對銷售下滑，電動車生產商蔚來汽車於9月底宣布裁員約20%，涉及超過2,000個職位。日產汽車亦未能幸免，隨着盈利跌至數十年低位，該公司計劃未來幾年裁減1.25萬個職位，涉及的工廠分布全球各地。

即使是經濟狀況較好的美國，當地汽車業也要大幅裁員。其中，通用汽車超過4.6萬名美國時薪工人，較早前曾舉行了長達40天的罷工，為近半個世紀以來最大，惟結果只是令通用汽車管理層同意讓一年前計劃關閉的美國4座工廠中，其中一座繼續生產。

歐洲方面，在11月22日，有大約1.5萬人在德國抗議裁員和工廠關閉，為戴姆勒、保時捷，以及汽車零部件巨頭博世集團的總部所在地。惟僅僅一周後，奧迪宣布計劃2025年前在德國裁員9,500人，戴姆勒則計劃全球裁員逾1萬人。

【印度汽車業削35萬職位】

值得留意的是，上述數據未包括「周邊」影響，舉例來說，早於今年8月初，有媒體指出，由於汽車和電單車銷量的下滑，印度汽車行業爆發了大規模裁員，許多公司被迫停止部分工廠運作，並改變了輪班制度。據行業資深人士估算，當地汽車製造商、零件製造商和經銷商，自今年4月起已裁員約35萬人。

因此，全球汽車業不景氣，受牽連的絕非區區數萬人。

【「百業之母」炒完又炒 逾7.5萬人】

除了汽車業，作為「百業之母」的全球銀行業受經濟疲弱及負利率政策影響，今年以來已公布的裁員人數已超過7.5萬人，大部分來自歐洲！

其中，意大利最大銀行──裕信銀行(UniCredit)周二(3日)宣布，將裁員8,000人，是未來4年的戰略計劃一部分。

在該行公布裁員後，使今年累計全球銀行業已宣布的裁員總數達7.57萬人，歐洲佔83%。

上述數字凸顯了歐洲金融業的弱點，它一直與分散的銀行市場、經濟增長放緩，以及過去5年(由2014年起)「負利率」侵蝕銀行盈利而抗爭！

不堪的是，歐元區「一哥」德國較其他大型經濟體更依賴出口，經濟瀕臨衰退使該國銀行的裁員數量高居榜首。其中，德意志銀行已計劃，直至2022年裁員1.8萬人。

另外，西班牙桑坦德銀行、德國商業銀行、滙豐控股、巴克萊銀行、俄羅斯Alfabank JSC、比利時KBC、法國興業銀行，以及西班牙caixabank等，也有數以千計的裁員計劃。

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