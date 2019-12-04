兩大因素驅動　歐股明年漲幅勢超美股

歐洲股市創十年來表現最好的一年，除英國股市年內僅升約7%外，法國及德國股市均有逾20%的進帳。外媒報道，許多市場交易員樂觀預期，明年歐股的漲勢將有望超越美股。

分析認為，今年以來已有2萬億美元的資金流入歐洲股市，但很多人錯過了今年的升幅，所以預期2020年將會吸引更多的新投資者進場，帶動歐股另一波的上漲。另外，目前歐股相對於美股的折價為十幾年來最大幅度，因此，市場分析師亦認為此時應為歐股進場的最佳時點。

另一派人則對歐股能否保持漲勢比較謹慎，安本標準投資管理的全球策略主管Andrew Milligan就表示，不太確信歐洲公司在2019年經濟放緩之後，會否能實現強勁的利潤回升。他續指，與此同時歐元區也面臨著自身的政治阻力，例如英國是否能成功脫歐以及貿易爭端的發展等。

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