新股專輯：康方生物科技遞交上市申請
2019年12月04日 19:32
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尚未有盈利或收入生物科技企業康方生物科技遞交上市申請，摩根士丹利及摩根大通為聯席保薦人。
該公司於2012年成立，主要專注於腫瘤、免疫療法及其他治療領域，目前有20多個藥物開發項目，其中10個抗體處於臨床階段、6個雙特異性抗體(兩個處於臨床階段)，以及4個抗體，獲得美國食品藥品監督管理局(FDA)的新藥研究申請(IND)批准。
值得留意的是，當中適用於腫瘤的PD-1抗體候選藥物AK105正處於臨床試驗三期，預期最快2020年上半年提交新藥申請，該藥由公司與另一家生物科技企業中國生物製藥(01177)共同開發及商業化。而另一種核心藥品AK104處於臨床試驗二期，預期最快2021年下半年提交新藥申請，所有研發藥物可在全球進行商業化。
該公司曾前後進行4次融資，涉資約51.63億美元(約6.62億港元)，引入中國生物製藥、交銀國際、生物醫療投資公司奧博資本(OrbiMed)等為投資者，分別持有2.15%、0.6%及0.72%股權。在最後一輪融後，其對應估值為8.36億美元(約65.208億港元)。
截至2019年6月底止6個月，該公司虧損1.15億元人民幣(下同)，2018年同期虧損4,117.2萬元；研發開支按年增長1.51倍至1.23億元。
集資所得約75%將用於產品研發及商業化；約15%將用於在中國廣州及中山建廠及完善研發設施；約10%將用於一般公司及營運用途。
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