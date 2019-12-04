調查指港上市公司ESG報告在若干指標取得進步

會計師行立信德豪(BDO)公布「香港上市公司環境、社會及管治(ESG)報告表現調查」報告 ，發現香港上市公司雖然在若干指標上取得進步，但調查結果顯示報告在合規性和質素方面仍未令人滿意。

該調查隨機抽出500份主板及創業板上市公司於2019年6月30日或以前發表的ESG報告，並集中評估15個範疇。當中僅8項錄得有進步，其中「職業健康及安全培訓」和「反貪污管理獨立委員會」更錄得退步。該行指，雖然公司披露ESG、持份者參與及重要性評估的整體百分比有所增加，但披露的資訊依然不足和未夠清晰。

立信德豪董事兼風險諮詢服務總監鄭文漢表示，實施強制性ESG的第三年，企業資料披露的水平薄弱及模糊不清，整體進步不大，情況令人感到失望。雖然大型公司擁有較多資源和表現優於中小企，但很多公司傾向符合指引的最低要求，並忽視其管理及報告為公司帶來的真正價值。

他認為，現時投資者不僅追求金錢回報，亦著重公司如何符合其ESG目標及創造相應可計量的價值，特別是越來越多機構投資者、資產管理公司及基金經理已在投資策略加入ESG元素，目的是增加持續的投資回報及減低風險。若然公司繼續採取「剔格仔」方式，以達到指引最低要求，這已不再與目的相符，並削弱公司吸引投資的能力。

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