樓價UPDATES：栢慧豪廷獲首置客青睞

天水圍即將有新盤開售，帶動區內二手氣氛，日前栢慧豪廷錄得一宗首置買家入市個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西半山樂信臺1座極高層B室以2,200萬元，單位5年升值33%。上址實用面積820方呎，以三房包括套房設計，實用呎價26,829元。

●港島南貝沙灣1期2座高層A室，實用面積1,076方呎，議價後獲買家以2,765萬元購入，實用呎價25,697元，相比今年中同類單位做價高位回落約15%。

●灣仔囍滙5座中層H室，實用面積552方呎，以兩房間隔，向南及望部分山景，以3.3萬元租出，實用呎租60元。租客為外籍人士，鍾情物業鄰近港鐵站，因此決定租用。

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新界區

●栢慧豪廷7座中層G室兩房戶，實用面積510方呎，有區內買家鍾情單位間隔四正，可靈活擺放家具，加上獲家人資助部分首期，故決定以583萬元承接上址作自住，實用呎價11,431元。

●元朗錦綉花園E段3街單號屋，實用面積838方呎，作價995萬元，實用呎價11,874元。原業主於1992年以208萬元買入上址，持貨27年帳面獲利787萬元。

●馬鞍山嘉華星濤灣2座低層F室兩房戶，實用面積492方呎，望池景。單位原叫價740萬元，微減12萬元，獲用家以728萬元承接，實用呎價14,797元。據了解，原業主於2008年1月入市，當時作價271萬元，期內升值近1.7倍。

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