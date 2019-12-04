德銀：歐元人人想借　卻不是人人願持有

有意見指歐元正蠶食美元作為全球借貸貨幣的地位，但德意志銀行認為，這不意味着人人都想要持有歐元。

該行外匯研究全球主管George Saravelos表示，歐元區正在成為國際金融體系新的全球流動性提供者，雖然人人都想借入歐元，但不想把歐元現金作為一種資產持有。

原因很簡單，在追蹤的23種新興市場貨幣中，以歐元融資進行套利交易，除去三種貨幣外，皆可獲得回報，而若以美元融資，則只能從其中十種獲得收益。故此，借入歐元進行套利交易，相較美元有更大的獲利機會。

另一方面，由於歐元被愈來愈多地用於國際借貸，當風險偏好情緒佔據上風時，資金外流使得歐元匯率受到遏制，但當避險情緒回歸時，才會使歐元走強。

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