銀行推高息優惠吸存款　貿戰長遠限制港元存息

年結將至，銀行紛紛推出高息優惠吸納存款，三個月定期存款年利率更高見2.75厘。不過，有銀行界人士解釋，雖然港元拆息有望升上3厘，但中美貿易戰影響本港經濟及貸款需求，長遠將限制港元存款利率的上升空間。

財資市場公會數據顯示，橫跨年底的一個月期拆息，周三報2.44厘，為所有期限中最高，而三個月期拆息則升至2.35厘。星展銀行(香港)財資市場部董事總經理王良享預計，年結效應將反覆推高一個月期拆息，並有機會觸及3厘水平。

展望存息趨勢，王氏則坦言上調空間不大，並解釋本地經濟持續收縮，中美貿易協議亦遲遲未落實，有關不確定性將抑壓投資信心，而且影響失業率上漲，預計未來三個月貸款需求難有顯著反彈。

他續指，若市場貸款需求欠奉，即使銀行獲得大量存款亦難覓出路，估計銀行此輪吸納存款，主要用作應付監管要求，限制存款利率長遠升幅。

上海商業銀行財資硏究部主管林俊泓指出，香港銀行早於今年九月已開始部署跨年資金，至今尤其以中小型銀行最積極，相信短期港元拆息及存息均上望3厘。

他續稱，雖然近月不少港人開立離岸戶口，但資金流走壓力不大，並解釋萬一市場因信心問題出現走資，即使存息升至3厘亦難抵銷相關影響。港元匯價昨日表現穩定，曾高見7.8281兌每美元。

事實上，中小型銀行成為今輪存款戰的主角，富邦銀行（香港）的三個月港元定存息達2.75厘，冠絕市場對手，但起存額需100萬元。值得留意，集友銀行最近亦推38天短期港元定存，年利率為2.38厘，為年結部署的意圖明顯。

大型銀行積極應戰，恒生銀行（00011）的三個月港元定存息最高見2.5厘，中銀香港（02388）及滙豐銀行同年期存息亦加至2.4厘。

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